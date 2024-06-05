Ибрагим Цечоев назначен председателем координационного совета уполномоченных по правам человека в СКФО

Лиза Арсамакова
Фото:
пресс-служба уполномоченного по правам человека в РИ

Координационный совет омбудсменов Северо-Кавказского федерального округа возглавил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев.

«Цель работы координационного совета — повысить эффективность работы уполномоченных по правам человека во всех субъектах Российской Федерации, входящих в СКФО», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

На собраниях координационных советов обсуждаются актуальные вопросы, касаемо защиты прав и свобод граждан. Чаще всего такие встречи проходят с участием представителей органов государственной власти.

В рамках деятельности совета осуществляется ряд важных функций: выработка единой политики в решении насущных вопросов, обмен текущей информацией и опытом правозащитной деятельности, а также правовое просвещение граждан в области прав человека.

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