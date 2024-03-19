Индира Ильясова передала в дар музею ИЗО Ингушетии две свои картины

По словам собеседника, имя Индиры стало синонимом художественного мастерства после успешной персональной выставки «Души и сердца вдохновение», которая прошла в ингушском музее ИЗО с 30 января по 19 февраля текущего года.

«Художница известна не только ценителям классической живописи, но и поклонникам современного искусства — её способность гармонично сочетать классические техники с современными абстрактными формами поражает воображение и вызывает восхищение. Её работы — это диалог между прошлым и настоящим, между традицией и инновацией», — рассказал представитель музея.

По его словам, передача своих картин музею — это акт альтруизма, который подчёркивает роль Индиры Ильясовой не только как художника, но и как человека, стремящегося внести вклад в культурное наследие своего народа и обогатить его.