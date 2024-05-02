В Ингушском музее краеведения провели акцию «Георгиевская ленточка»

Как рассказал газете «Ингушетия» директор музея Магомед Сагов, проведение акции помогло привлечь внимание посетителей музея к историческим событиям и отдать должное славному прошлому страны.

По его словам, патриотическое мероприятие создало атмосферу приближающегося праздника Великой Победы, а также лишний раз напомнило о важности сохранения памяти и уважения к героям ВОВ.