В Ингушском музее краеведения провели акцию «Георгиевская ленточка»

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова провели акцию «Георгиевская ленточка», на протяжении дня в культурном учреждении раздавались символы Победы всем посетителям учреждения.
Как рассказал газете «Ингушетия» директор музея Магомед Сагов, проведение акции помогло привлечь внимание посетителей музея к историческим событиям и отдать должное славному прошлому страны.
По его словам, патриотическое мероприятие создало атмосферу приближающегося праздника Великой Победы, а также лишний раз напомнило о важности сохранения памяти и уважения к героям ВОВ.