В Ингушском музее краеведения провели акцию «Георгиевская ленточка»

Ибрагим Цороев
Фото:
Минкультуры РИ

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова провели акцию «Георгиевская ленточка», на протяжении дня в культурном учреждении раздавались символы Победы всем посетителям учреждения. 

Как рассказал газете «Ингушетия» директор музея Магомед Сагов, проведение акции помогло привлечь внимание посетителей музея к историческим событиям и отдать должное славному прошлому страны. 

По его словам, патриотическое мероприятие создало атмосферу приближающегося праздника Великой Победы, а также лишний раз напомнило о важности сохранения памяти и уважения к героям ВОВ.

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