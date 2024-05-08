Ветераны МВД по Ингушетии приняли участие в памятной акции «День Победы»

На выставке были представлены фотографии и личные вещи участников войны, которые проявили массовый героизм и мужество. Отмечалось, что с каждым годом ВОВ отдаляется от нас, но память о ней жива в каждом гражданине России.

В мероприятии приняли участие председатель Совета ветеранов МВД по республике Магомедсали Котиев, руководитель ветеранской организации управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Муса Газгиреев, член общественного совета при ОМВД России по Назрановскому району Аслан Осканов, учащиеся школ и колледжей, представители общественности, жители и гости региона.

Школьники и студенты подготовили рассказы о трудном военном времени, о подвигах солдат и тружениках тыла, в том числе из Ингушетии, детях-героях, принимавших участие в боевых действиях.

«Годы проходят, но память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, живет и всегда будет жить в книгах, документах, письмах и фотографиях, и главное — она живет в наших сердцах. Надеемся, что эта встреча надолго останется в памяти ребят. Важно помнить, какой дорогой ценой досталась победа», — отметил Магомедсали Котиев.

Память героев Великой Отечественной собравшиеся почтили минутой молчания. В завершение мероприятия гости ознакомились с выставкой и сделали памятные фотографии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.