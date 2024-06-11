Ингушетия наращивает кадровый потенциал для сельскохозяйственной отрасли 

Руководитель субъекта подчеркнул, что Ингушетия нуждается в квалифицированных специалистах разных направлений в связи со стабильным развитием сферы сельского хозяйства. Учитывая данный фактор, региональное правительство приняло в реализацию программу «Кадровый потенциал», рассчитанную на 7 лет. Она охватывает 32 предприятия с заявленной потребностью вакансий приблизительно 900 человек.

Помимо этого, с целью привлечения новых инвесторов и развития АПК республики, в августе нынешнего года планируется разработка мастер-плана Магасско-Сунженской агломерации, где проживает более 70% населения и находятся крупнейшие агропромышленные предприятия. План будет сформирован при поддержке Минстроя России и акционерного общества «Дом. РФ».



«Разработка мастер-плана позволит нам привлечь новых якорных инвесторов во все отрасли, в том числе и сельское хозяйство, за счет создания межрайонной кооперации, необходимой логистической, инженерной и транспортной инфраструктуры», — отметил Глава Ингушетии.



Стоит напомнить, что темой состоявшейся пленарной сессии являлось «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион».



Махмуд-Али Калиматов рассказал о роли АПК, инвестиционном потенциале, кадровой и социальной политике.