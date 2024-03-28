Ингушетия укрепляет туристические связи с Беларусью

«Добрососедские отношения между нами сложились давно, мы их активно поддерживаем и укрепляем. К примеру, в прошлом году нами был разработан совместный туристический маршрут по Кавказскому хребту. Для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого авиасообщения между Ингушетией и Белоруссией», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, власти региона готовы предоставить белорусским туристам все необходимые условия для комфортного отдыха и познавательных поездок. Подобное партнерство, бесспорно, будет способствовать укреплению культурного обмена.

«Сегодня мы активно работаем над развитием туристической инфраструктуры и созданием комфортных условий для отдыхающих, закупаем необходимый туристический инвентарь, проводим различные событийные мероприятия. Помимо этого, восстанавливаем привлекательные для туристов места, например, Назрановскую крепость, Аби-Гув, гору Шамиль, Ляжгинский и Фуртоугский водопады и многое другое», — добавил Глава республики.

Он выразил уверенность, что белорусским туристам будет интересно посетить Ингушетию и познакомиться с ее культурным наследием.