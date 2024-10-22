Ингушские грэпплеры завоевали 40 медалей на всероссийском турнире в Нальчике

Ученики Тимерлана и Башира Халмурзиевых выиграли 10 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Эти спортсмены представляют зал BADR JIU-JITSU.

Представители школы боевых искусств SABR JIU-JITSU привезли домой 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. Тренер спортсменов — Имран Магомадов.

Воспитанник Илеза Хашагульгова завоевал золотую и серебряную медали. Он выступает за ACADEMY JIU-JITSU SUNJA.

Спортсмены из зала MAGAS BJJ заняли второе и третье места. Их тренер — Беслан Картоев.

«Эти успехи подчёркивают высокий уровень подготовки ингушских спортсменов и вклад тренеров в развитие грэпплинга в регионе. Результаты турнира также демонстрируют, что ингушские спортсмены готовы соревноваться на высоком уровне и занимать лидирующие позиции в своих дисциплинах», — добавил Тагир Хамхоев.