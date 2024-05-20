Ингушские каратисты завоевали 15 золотых медалей в столице Башкортостана 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, международный турнир IASKF по всестилевому каратэ в Уфе проходил в рамках VI Открытых Евразийских Игр боевых искусств.

В престижных состязаниях приняло участие более 4000 спортсменов из 60 регионов России, а также из зарубежных стран.

Тренируют ингушских ребят Горданов Магомед и Костоев Джабраил. Наставник и представитель команды — Исмаил Рассумов.

Отмечается, что в рамках турнира также состоялись профессиональные поединки по смешанным боевым единоборствам, где в главном бою вечера выступил именитый ингушский спортсмен, председатель городского совета депутатов города Сунжа, Ингисхан Оздоев и одержал уверенную победу уже в первой половине первого раунда удушающим приемом «треугольник».