Ингушские спортсмены стали призерами первенства России по грэпплингу

«Таким образом, ингушские спортсмены продемонстрировали свой профессионализм и показали отличные результаты на первенстве. Завоевание призовых мест в этом виде спорта свидетельствует о выносливости и мастерстве наших борцов», — добавил Тагир Хамхоев.

Соревнования проходят с 6 по 13 июля в Люберцах.