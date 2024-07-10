Ингушские спортсмены стали призерами первенства России по грэпплингу

Ислам Хазбиев, Ибрагим Абадиев и Эльмарз Нагадиев заняли призовые места на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Об этом газете «Ингушетия» сообщил основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Так, Ислам Хазбиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг в Gi. Он представляет спортивный зал Strela Team и тренируется под руководством Абдулбари Гусейнова.
Эльмарз Нагадиев стал серебряным призёром в весовой категории до 42 кг среди спортсменов 16–17 лет в No-Gi. Ученик Насрудина Таркоева представляет зал VAI-1.
Ибрагим Абадиев занял третье место в весовой категории до 38 кг среди спортсменов 14–15 лет в No-Gi. Ибрагим — ученик Илеза Хашагульгова, он занимается в Academy Jiu-Jitsu Sunja.
«Таким образом, ингушские спортсмены продемонстрировали свой профессионализм и показали отличные результаты на первенстве. Завоевание призовых мест в этом виде спорта свидетельствует о выносливости и мастерстве наших борцов», — добавил Тагир Хамхоев.
Соревнования проходят с 6 по 13 июля в Люберцах.