Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата по джиу-джитсу

Махди-Мухаммад Тангиев завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по джиу-джитсу Rolling Don, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Спортсмен показал выдающиеся результаты в весовой категории до 35 кг среди детей 9-10 лет в дисциплине NO-GI», — рассказал собеседник.
Махди-Мухаммад тренируется под руководством Махача Магомедаминова и представляет зал MAKHACH SAMBO.
«Эта победа свидетельствует о высоком уровне подготовки Махди-Мухаммада и его стремлении к победе. Мы гордимся его успехом, который вдохновляет молодых спортсменов всего региона», — добавил Тагир.
Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону.