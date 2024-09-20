Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата по джиу-джитсу

«Спортсмен показал выдающиеся результаты в весовой категории до 35 кг среди детей 9-10 лет в дисциплине NO-GI», — рассказал собеседник.

Махди-Мухаммад тренируется под руководством Махача Магомедаминова и представляет зал MAKHACH SAMBO.

«Эта победа свидетельствует о высоком уровне подготовки Махди-Мухаммада и его стремлении к победе. Мы гордимся его успехом, который вдохновляет молодых спортсменов всего региона», — добавил Тагир.

Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону.