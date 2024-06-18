Ингушский юнармеец стал лауреатом Всероссийского конкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 

Павел Цороев
Фото:
Минмолодежи РИ

Юнармеец из Ингушетии, представитель школы № 18 г. Малгобек Ислам Барахоев добился победы на Всероссийском конкурсе «ЮНАРМИЯ в кадре». 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минмолодежи республики, мальчик из города воинской славы стал лучшим в номинации «Семья и Отечество» (старшая возрастная группа). 

Отмечается, что церемония чествования лауреатов прошла в кинотеатре «Москино Космос» в Москве. 

В ходе конкурса его участники представляли фильмы и видеоролики длиной от 1 до 20 минут, снятые мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеокамерой и другими цифровыми гаджетами.

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