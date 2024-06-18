Ингушский юнармеец стал лауреатом Всероссийского конкурса «ЮНАРМИЯ в кадре» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минмолодежи республики, мальчик из города воинской славы стал лучшим в номинации «Семья и Отечество» (старшая возрастная группа).

Отмечается, что церемония чествования лауреатов прошла в кинотеатре «Москино Космос» в Москве.

В ходе конкурса его участники представляли фильмы и видеоролики длиной от 1 до 20 минут, снятые мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеокамерой и другими цифровыми гаджетами.