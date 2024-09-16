Ингушского футболиста Солтмурада Бакаева признали лучшим игроком «Акрона»

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, полузащитник футбольного клуба «Акрон» Бакаев вышел на поле в стартовом составе. На 38-й минуте игры он открыл счёт в матче. А на 44-й минуте отличился ещё и голевой передачей.

Отмечается, что в настоящее время в активе Солтмурада три забитых мяча и два результативных ассиста.