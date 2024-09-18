Избранный Глава Ингушетии поблагодарил Президента России за оказанное доверие

«Отметил помощь и поддержку, постоянно оказываемые нам Президентом и правительством России, что позволило нам динамично развиваться и достигать высоких результатов по ключевым экономическим показателям», — написал руководитель региона, выразив признательность от имени жителей республики за предоставленные возможности по улучшению их благосостояния.

«Активность наших избирателей на выборах главы государства, где более 80% избирателей проголосовали за кандидатуру Владимира Путина, является тому подтверждением. Установленные Президентом социальные выплаты на детей оказали нашим многодетным семьям большую поддержку, дав возможность обеспечить им достойную жизнь», — подчеркнул Глава.

По его словам, другая инициатива Владимира Путина — национальные проекты — также стали мощным импульсом в развитии социальной инфраструктуры региона.

«Благодаря их реализации мы смогли построить десятки школ, детских садов, учреждений здравоохранения, новые дороги и многое другое. Готов продолжить эту работу и приложить максимум усилий для выполнения новых задач и планов на благо Ингушетии и России», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Президент России 18 сентября в Санкт-Петербурге обратился к участникам пленарного заседания IV Евразийского женского форума. Также он провел встречу с избранными главами субъектов страны из Константиновского дворца в режиме видеоконференции.

Напомним, 6-8 сентября прямые выборы руководителей состоялись в 21 регионе, в трех субъектах главы избраны законодательными органами. За кандидатуру Махмуд-Али Калиматова проголосовали 25 депутатов Народного собрания республики из 32-х.