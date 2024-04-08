К 6 годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты

По данным собеседника издания, мужчина возил в бардачке своего автомобиля ручную гранату с запалом. Боеприпас был изъят сотрудниками управления ФСБ по региону в апреле прошлого по месту его жительства в сельском поселении Новый Редант при проведении специального мероприятия.

Помимо тюремного срока фигуранту назначен штраф в 80 тыс. рублей.