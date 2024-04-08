К бдительности в дни празднования Ид аль-Фитр призывает оперативный штаб в Ингушетии

Отмечается, что нужно соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению ЧС и создающих опасность для окружающих.

При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрение автомобилей, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, незамедлительно необходимо позвонить по телефонным номерам служб экстренного реагирования, которые будут приведены ниже. Анонимность гарантируется.

Напомним: телефон дежурного УФСБ России по республике: 8 (8734) 55-16-58;

Телефон доверия управления ФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия министерства внутренних дел по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.