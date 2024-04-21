Калиматов поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

В своем Telegram-канале руководитель субъекта отметил, что в настоящее время согласованная работа органов местного самоуправления имеет ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения и улучшения социальной и дорожной инфраструктуры.

«Конечно же, особое внимание необходимо уделить всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их родных», — добавил Глава региона.

Калиматов пожелал всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам и депутатскому корпусу благополучия, мира и согласия, а также новых успехов в дальнейшей работе на благо республики.

Напомним, День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года.