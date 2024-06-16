Калиматов призвал не поддаваться пропаганде на фоне ЧП в ростовском СИЗО

Руководитель субъекта раскритиковал поведение осуждённых земляков, заявив, что у каждого из них была возможность начать всё сначала.

«Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что местные жители были неоднократно подвергнуты нападениям экстремистов и категорически осуждают любые проявления терроризма.

По его словам, более 500 сотрудников правоохранительных органов погибли из-за действий террористов в регионе. Это означает, что множество семей столкнулись с потерей сыновей, мужей и отцов. Кроме того, тысячи молодых людей по всей стране погибли, защищая Россию от террористических угроз.

«В очередной раз хочу призвать нашу молодёжь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несёт в этот мир боль, страдания и слезы», -добавил Махмуд-Али Калиматов.