Коллективу аграрного ведомства Ингушетии представили нового замминистра

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, зампред акцентировал внимание на высоком профессионализме назначенца, подчеркнув, что он имеет большой опыт работы в сфере АПК. Магомед Евлоев также выразил уверенность, что он достойно справится с возложенными на него задачами, пожелав при этом эффективной и плодотворной работы.

«Ибрагим Ахметович является грамотным и ответственным специалистом, работает в сфере агропромышленного комплекса уже более 11 лет», — подчеркнул Магомед Евлоев.

В свою очередь Ибрагим Цороев поблагодарил коллег за оказанное доверие.

«Благодарю вас за поддержку. Продолжу трудиться на благо нашего региона. Я надеюсь, что все вопросы мы будем решать вместе активно и системно. Для этого приложу все свои силы, знания и опыт», — заверил коллектив замминистра.