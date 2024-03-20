Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку мастера ковроделия Зейнеп Дзараховой

На выставке под названием «Наьсаре» будут представлены авторские работы доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой из одноименной коллекции ковров, а также фотодокументальный материал о первом ингушском профессиональном художнике Гази-Магомеде Даурбекове, который серьезно увлекался историей и этнографией родного края и зарисовал немало старинных орнаментов, используемых ингушскими мастерицами при изготовлении войлочных истингов.

«Надеемся, что и взрослые, и дети получат большое удовольствие и эстетическое наслаждение от встречи с автором и знакомством с ее творчеством», — сказал собеседник.

Он добавил, что выставка приурочена к 120-летию со дня рождения Гази-Магомеда Даурбекова и 100-летию ингушской государственности.

Начало мероприятия — в 11:00 мск.