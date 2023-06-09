Мастер-самородок А. Имагожев родился 27 сентября 1972 года в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. Как и у всех талантливых мастеров по металлу, тяготение к кузнечному ремеслу у него появилось еще в раннем возрасте. Еще в школьные годы Ахмед Мусаевич увлекался кузнечным ремеслом, художеством и резьбой по дереву. Он начал изучать старинные книги, изготавливать сабли, кинжалы, топоры и другие орудия труда. В настоящее время мастер Ахмед Имагожев продолжает заниматься кузнечным ремеслом и реставрацией старинного оружия.

На мероприятии присутствовали приглашенные гости: коллеги, сотрудники НИИ имени Ч. Ахриева, сотрудники ингушских музеев и Архивной службы РИ, члены женсовета республики во главе с М. Цечоевой, родственники мастера, а также все ценители его таланта.

«Цель нашего мероприятия — показать посетителям, что у нас в Ингушетии немало творческих личностей, таких как Ахмед Имагожев, — говорит научный сотрудник по археологии, куратор выставки, член Ингушского регионального отделения Союза женщин России Роза Гойгова. — Он является автором замечательных работ по металлу, дереву и камню, его несомненный талант и трудолюбие, высокие человеческие качества, такие как любовь к своей родине, своему народу, скромность и желание сохранить память о прошлом ингушей для нас — сегодняшних и будущих поколений, дают ему право быть гордостью всего народа.

Рассматривая все его работы, чувствуется своеобразная энергия металла, ощущается красота их форм. Без сомнения, все присутствующие на этом мероприятии получили эстетическое наслаждение, заряд энергии и тепла.

Наша выставка продлится до конца июня, и все желающие имеют возможность её посетить».