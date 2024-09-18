Лишивший жителя Ингушетии более 800 тыс. рублей мошенник выявлен в Москве 

Отмечается, что сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрани при проведении ОРМ в рамках уголовного дела, возбужденного 31 декабря 2020 года по факту хищения неизвестным 844 тыс. 239 рублей под предлогом осуществления деятельности по продаже ценных бумаг, установили причастного к этому деянию гражданина.

Ранее уже судимый за мошенничество мужчина находится под домашним арестом из-за аналогичного преступления. Дело против него заведено следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Северное в южном административном округе столицы страны.