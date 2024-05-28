Махмуд-Али Калиматов поблагодарил главу государства Владимира Путина за поддержку Ингушетии 

«На встрече с Президентом России Владимиром Путиным мы говорили о работе по улучшению качества жизни в регионе. Президент отметил, что Ингушетия демонстрирует одни из лучших показателей по продолжительности жизни — 79,4 года, и росту населения, что в 2023 году составило 15,0 рождений на 1 000 населения», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

По его мнению, эти показатели являются результатом совместной работы и внимания, уделяемого Президентом семьям и детям.

«В частности, благодаря закону о социальных выплатах, 45 801 семья в Ингушетии получила поддержку на 133 648 детей. В рамках национальных проектов и федеральных программ за последние 5 лет мы построили 37 школ на 22 950 мест и 49 детских садов на 9,5 тыс. мест, создав более 7 тыс. рабочих мест», — отметил Глава.

По его словам, в 2024 году планируется открытие еще 5 образовательных учреждений на 2 430 мест и детского сада на 220 мест, что увеличит общее количество мест в школах до 75 867 и в дошкольных учреждениях — до 17 664.

«Также мы активно работаем над модернизацией школьного образования: уже отремонтировано 29 школ, в этом году ремонт продолжается в 6 учебных заведениях, а еще 5 школ планируется отремонтировать к 2025 году. Благодарю Президента за поддержку и внимание к нашим инициативам», — подчеркнул Махмуд-Али Калимаатов.

Он добавил, что важным моментом стало обсуждение строительства новой многопрофильной больницы, которая поможет обеспечить качественную медицинскую помощь жителям.

«Владимир Путин выразил интерес к успешному росту промышленного производства в Ингушетии. Также я сообщил о расширении поддержки инвестиционных проектов, благодаря чему в республике сформирован инвестиционный портфель из 40 бизнес-проектов. Обозначил значимость строительства завода по производству локальных очистных систем, что особенно актуально для частного сектора региона. В республике также успешно функционирует алюминиевый кластер, включающий предприятия по производству алюминиевых профилей и сплавов, а также другие профильные предприятия. Созданные условия способствовали серьезному развитию промышленности в Ингушетии, что было одобрено Президентом России», — подытожил руководитель региона.