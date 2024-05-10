Махмуд-Али Калиматов поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра России, пожелав ему удачи и успехов в работе на благо страны, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Он отметил, что депутаты Госдумы выразили доверие Михаилу Мишустину, поддержав предложение Президента России назначить его на должность председателя правительства.
«Михаил Владимирович не раз доказывал свое умение находить эффективные решения в самых сложных ситуациях. В период пандемии и экономических санкций он сумел сохранить стабильность в приоритетной социальной сфере и в экономике. Даже в самый трудный период доверие населения к работе правительства оставалось высоким», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
Глава выразил уверенность, что Михаил Мишустин также эффективно продолжит курс решения новых задач, которые должны определить будущее России: от технологической независимости и цифровой трансформации до поддержки семей и развития регионов. Эти цели, отраженные в послании Президента Федеральному собранию, требуют смелости, решимости и инновационного подхода.
«Не могу не выразить благодарность за внимание Михаила Владимировича к решению вопросов, касающихся развития Ингушетии. Его поддержка и понимание имеют огромное значение для нашего региона», — добавил руководитель субъекта.