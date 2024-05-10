Махмуд-Али Калиматов поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра 

Он отметил, что депутаты Госдумы выразили доверие Михаилу Мишустину, поддержав предложение Президента России назначить его на должность председателя правительства.

«Михаил Владимирович не раз доказывал свое умение находить эффективные решения в самых сложных ситуациях. В период пандемии и экономических санкций он сумел сохранить стабильность в приоритетной социальной сфере и в экономике. Даже в самый трудный период доверие населения к работе правительства оставалось высоким», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава выразил уверенность, что Михаил Мишустин также эффективно продолжит курс решения новых задач, которые должны определить будущее России: от технологической независимости и цифровой трансформации до поддержки семей и развития регионов. Эти цели, отраженные в послании Президента Федеральному собранию, требуют смелости, решимости и инновационного подхода.

«Не могу не выразить благодарность за внимание Михаила Владимировича к решению вопросов, касающихся развития Ингушетии. Его поддержка и понимание имеют огромное значение для нашего региона», — добавил руководитель субъекта.