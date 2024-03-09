Махмуд-Али Калиматов поздравил с Днем рождения мецената Микаила Гуцериева 

«Вы достигли больших высот в бизнесе, в творчестве и других сферах. Сегодня, активно продолжая свою созидательную деятельность, Вы вносите достойный вклад в развитие нашей страны. Глубокого уважения заслуживает Ваша благотворительная деятельность и бескорыстное стремление помогать своей малой Родине и ингушскому народу», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, благотворительная деятельность Микаила Гуцериева свидетельство о широте его души, беззаветной преданности и любви к своей Отчизне и народу.

Глава республики пожелал, чтобы знания, опыт и мудрость помогли меценату и в дальнейшем принимать верные решения.

«От всей души желаю Вам прекрасного настроения, душевного подъема и успехов во всех начинаниях. Счастья, здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, успешный предприниматель Михаил Сафарбекович Гуцериев родился 9 марта 1958 года в городе Акмолинске (Астана) Казахстана.