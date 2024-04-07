Махмуд-Али Калиматов поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения 

«Вас знают и глубоко уважают не только как опытного руководителя, мудрого политика, но и чуткого, внимательного человека, который много делает для развития и процветания нашей страны, повышения качества жизни людей и консолидации общества», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отдельно он отметил помощь Валентины Матвиенко Ингушетии в реализации прорывных проектов.

«Благодаря ее деятельному участию мы смогли заявить о наших более острых проблемах на самом высоком уровне и получить помощь в их решении. От всей души желаю крепкого здоровья и такой же бодрости духа, дальнейшей плодотворной работы на благо России. Пусть удача неизменно сопутствует во всех делах», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как информирует ТАСС, Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Валентине Матвиенко за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Спикер СФ родилась 7 апреля 1949 года. С 1972 года находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде, с 1989 по 1991 год была народным депутатом СССР, возглавляла комитет Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. В 1991-1998 годах находилась на дипломатической службе, в том числе занимая посты посла на Мальте, а затем в Греции.

С сентября 1998 по март 2003 года — вице-премьер России. В 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Валентина Матвиенко стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.