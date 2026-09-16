Из-за выборов в учебных заведениях Ингушетии объявлены выходные 17–21 сентября 

Отмечается, что для школ, реализующих программы общего образования, нерабочими днями установлены 17–21 сентября. Такой же режим будет действовать для детских садов и организаций среднего профессионального образования, на базе которых размещены избирательные участки.

Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На территории региона будут работать 142 избирательных участка.