Мэр Малгобека Ингушетии навестил воспитанников дома-интерната 

«Было очень радостно видеть их светящиеся глаза, а улыбки на их лицах — самая лучшая награда для нас. На встрече обсудил насущные проблемы с директором дома-интерната. В завершении поездки пожелал детям крепкого здоровья, мира, добра и уюта», — отметил градоначальник.

Как информировало наше издание, в октябре прошлого года в сельском поселении Троицкое Сунженского района завершился капитальный ремонт дома-интерната, который проводился при финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.

В здании, где находятся 20 человек, нуждающиеся в специализированном уходе, облезла штукатурка и краска, везде была плесень и сырость. Помимо этого, отсутствовали соответствующие нормам санузлы, пандусы раковины и ряд медицинских помещений.

В ходе ремонта была замена водонапорная башня, чтобы обеспечить надлежащее водоснабжение в стенах учреждения. Также установлена новая пожарная сигнализация, уложен асфальт, обновлены душевые кабины, вся мебель и оборудование.