Мэр Малгобека Ингушетии навестил воспитанников дома-интерната 

Мэр Малгобека Мусса Галаев в дни священного месяца Рамадан со сладкими подарками навестил воспитанников Троицкого дома-интерната для особенных детей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Было очень радостно видеть их светящиеся глаза, а улыбки на их лицах — самая лучшая награда для нас. На встрече обсудил насущные проблемы с директором дома-интерната. В завершении поездки пожелал детям крепкого здоровья, мира, добра и уюта», — отметил градоначальник.
Как информировало наше издание, в октябре прошлого года в сельском поселении Троицкое Сунженского района завершился капитальный ремонт дома-интерната, который проводился при финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.
В здании, где находятся 20 человек, нуждающиеся в специализированном уходе, облезла штукатурка и краска, везде была плесень и сырость. Помимо этого, отсутствовали соответствующие нормам санузлы, пандусы раковины и ряд медицинских помещений.
В ходе ремонта была замена водонапорная башня, чтобы обеспечить надлежащее водоснабжение в стенах учреждения. Также установлена новая пожарная сигнализация, уложен асфальт, обновлены душевые кабины, вся мебель и оборудование.