Мэрия Магаса отреагировала на критику работы коммунальщиков в социальных сетях

Сотрудники администрации провели выездное мероприятие по указанным адресам — это ТЦ «Столица» и территория «Центра амбулаторного диализа», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Мэрия города обращает внимание граждан, публикующих подобного рода информацию на то, что данные территории не обслуживаются коммунальными службами. Вывоз мусора осуществляют региональные операторы», — сказал собеседник издания.

По итогам проверки, лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

«Просим принять к сведению информацию, что индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за свои территории», — добавили в мэрии.

Также горожанам напомнили, что вывоз строительного мусора не входит в обязанности муниципальных коммунальщиков. За его выброс в контейнеры гражданам и предпринимателям грозят штрафы.