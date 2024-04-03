Мошенник под видом знакомого похитил 30 тыс. рублей жительницы Ингушетии

Обратившаяся к правоохранителям горожанка рассказала, что перевела 30 тыс. рублей неизвестному, который взломал страницу ее знакомого в мессенджере WhatsApp и попросил об услуге, отправив сообщение от его имени.

В действиях неустановленного злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество). Проводится проверка.