Мошенник взломал аккаунт в WhatsApp и выманил 47 тыс. рублей у жителя Ингушетии

Дистанционный мошенник выманил деньги у жителя Назрановского района, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Потерпевший сообщил правоохранителям, что 30 марта текущего года марта неустановленный злоумышленник, как потом стало ясно, взломав аккаунт в приложении WhatsApp, принадлежащий его знакомому, который в настоящее время находится в Саудовской Аравии, отправило от его имени СМС-сообщение с просьбой одолжить 47 тыс. рублей.
Мужчина, будучи уверенным, что общается со своим знакомым, исполнил просьбу и перевел деньги на указанный номер счета.
Полицейскими проводится проверка.