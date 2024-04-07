Мошенник взломал аккаунт в WhatsApp и выманил 47 тыс. рублей у жителя Ингушетии

Потерпевший сообщил правоохранителям, что 30 марта текущего года марта неустановленный злоумышленник, как потом стало ясно, взломав аккаунт в приложении WhatsApp, принадлежащий его знакомому, который в настоящее время находится в Саудовской Аравии, отправило от его имени СМС-сообщение с просьбой одолжить 47 тыс. рублей.

Мужчина, будучи уверенным, что общается со своим знакомым, исполнил просьбу и перевел деньги на указанный номер счета.

Полицейскими проводится проверка.