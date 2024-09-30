Музей ИЗО региона приглашает на выставку «Очарование горной Ингушетии»

Предстоящее мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею государственности республики. В рамках экспозиции будут представлены полотна, созданные художником на пленэре в горной части региона.

«Посетители получат возможность окунуться в мир искусства. Каждая картина отражает красоту и уникальность природы нашего края, а также величие архитектурных сооружений, расположенных в горах», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что открытие выставки состоится 1 октября текущего года в 14:30 мск. Приглашаются все желающие.

При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться по телефону 8 (8734) 44-48-56.