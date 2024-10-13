На 280 тыс. рублей оштрафована фирма в Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства 

За нарушения природоохранного законодательства при сносе здания больницы в Карабулаке на 280 тыс. рублей оштрафована строительная компания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.
При проведении проверки городской прокуратурой на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Кирова-Заречная-Зязикова, обнаружены навалы строительного мусора, после чего в отношении ООО «ИнвестТрейдСервис» и руководителя организации были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.8.2 КоАП России.
Помимо наложения штрафа прокуратурой в адрес гендиректора общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений закона.