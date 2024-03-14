На улице Свердлова в Сунже Ингушетии модернизируют осветительную систему

Рабочие устанавливают рожки и фиксируют контактные провода. Общая протяжённость данной улицы составляет 1,2 км. Всего здесь планируется установить 38 опор уличного освещения и более 70 ламп.

«Реконструкция сетей электроснабжения в городе началась в 2022 году. На сегодняшний день в городе функционируют 844 прибора уличного освещения», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что работы на улице Свердлова будут завершены до конца текущей недели.