Неделя ингушской культуры пройдет в городе Владимире

По словам собеседника, мероприятие приурочено к 100-летию ингушской государственности, которое отметят 7 июля текущего года, и проходит в рамках проекта «Владимир интернациональный».

«В программе мероприятия — торжественное открытие, познавательные часы и мастер-классы по ингушской истории и культуре, фольклорно-игровая программа, встречи, презентации, танцевальные и музыкальные номера и многое другое. Мероприятие буде транслироваться на портале «Культура. РФ», — отметил собеседник.