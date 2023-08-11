Аномальная жара на урожай зерновых в Ингушетии не повлияет
Установившаяся жаркая погода на урожай зерновых культур в регионе не повлияет, уборочная кампания проходит в штатном режиме, сообщили в Минсельхозе Ингушетии.
Ингушские аграрии обеспокоены установившейся жаркой засушливой погоды, но несмотря на аномальную жару, влаги в почве достаточно. Так что Минсельхоз пока не видит основания для опасения за урожай.
Сообщается, что уборочная в регионе началась в срок с соблюдением всех необходимых правил техники пожарной безопасности. Всего аграриям предстоит убрать зерновых колосовых на площади 29,8 тысяч га, уже убрано 24,8 тысяч гектаров, что составляет более 80% от общей площади.
Кроме того, в хозяйствах региона уже началась подготовка к севу озимых — аграрии проводят засыпку семян озимых зерновых культур, а также приступили к пахоте под сев озимых.