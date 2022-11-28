Более 160 сельхозтоваропроизводителей в Ингушетии смогли воспользоваться господдержкой в 2022 году

«На текущий момент из вышеуказанных средств выделено и освоено более 444 млн рублей — 90%. Господдержкой по разным направлениям смогли воспользоваться более 160 хозяйств Ингушетии. Согласно его информации. около 264 млн рублей подразделялись на компенсирующие и стимулирующие гранты, затронули они различные группы отрасли, в частности, производство молока, разведение и прирост КРС и МРС, элитное семеноводство, уход за многолетними насаждениями, производство и реализацию зерновых культур. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения направлено 98 млн руб», — сообщил Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в ходе рабочей встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Магомед Гагиев.

Кроме того, министр сообщил, что в рамках нацпроектов осуществлялось создание системы поддержки малого и среднего предпринимательства с проектами агростартапа и поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов — это порядка 74 млн руб. А в рамках программы комплексного развития сельских территорий обеспечивалось жилье для сельских специалистов и благоустройство местности, на что было выделено 8,6 млн.

Также подводятся итоги осенней закладки садов и виноградников, после чего планируется освоить большую часть остатков субсидий.

Руководитель региона отметил, что во многом благодаря хорошей государственной поддержке фермеры республики могут приобретать необходимую сельхозтехнику, племенной скот, семена и удобрения.

«Наличие плодородной земли и природных ресурсов, удачное географическое расположение, транспортная доступность — все эти условия располагают к развитию агропромышленного комплекса у нас в республике. Еще недавно мы закупали КРС и МРС у соседей, сейчас мы обеспечиваем себя мясом сами, подобно этому примеру, мы намерены развивать и другие направления отрасли. Цель наша — не просто гарантировать продуктовую корзину местного производства для жителей субъекта, но и поставлять в другие регионы широкий ассортимент продовольственных товаров», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.