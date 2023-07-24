МВД

Более 180 правонарушений выявили дорожные полицейские Ингушетии в ходе рейдов

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В ходе рейдов на основных автомобильных дорогах Назрани дорожные полицейские Ингушетии выявили 186 правонарушений, сообщает пресс-служба МВД по республике.

За тонировку и управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности оштрафованы 44 и 34 человека соответственно. Далее — отсутствие страховки (23), неуплата административного штрафа в установленный срок (20 человек) и ряд других нарушений.

В Госавтоинспекции МВД по республике напомнили участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали их быть предельно внимательными на дороге.

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