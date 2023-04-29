Субботник

Более 2 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в субботнике

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Более 2 тыс. жителей Ингушетии приняли участие во Всероссийском субботнике, в их числе — Глава региона Махмуд-Али Калиматов, который посадил саженец дерева в Магасе и проголосовал за общественную территорию для благоустройства в 2024 году в городе Малгобеке.

«В Магасе приводили в порядок общественные территории, благоустроенные в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С удовольствием посадил саженец липы на алее Отца. Погода благоприятствовала работам на свежем воздухе. Спасибо всем, кто откликнулся сегодня на призыв выйти на субботник», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состояние городов и сел региона во многом зависит от жителей и призвал их чаще проводить уборку у себя во дворах и прилегающих к МКД территориях.

В Малгобеке, где также проходил масштабный субботник на территории центрального городского парка и было организовано голосование за выбор территорий, которые будут включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в будущем году, Глава проголосовал вместе с жителями города.

Выбор Калиматова пал на улицу Шейха Мансура, где расположено более 140 жилых домов и другие объекты. После он пообщался с горожанами, обсудил с ними наболевшие вопросы благоустройства Малгобека.

«Без налогов и платежей за коммунальные услуги муниципальный бюджет сильно ограничен. Решение многих проблем затягивается. Вы должны это понимать и со своей стороны соблюдать свои обязательства. Только совместными усилиями мы сможем решать наши проблемы и менять ситуацию», — сказал руководитель субъекта.

Он напомнил, что субботники для страны — это многолетняя добрая традиция. «Они всегда объединяли людей для общих целей. Сегодняшний субботник приурочен к голосованию за городскую территорию, которая будет благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому мы получили еще один повод сделать доброе дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети, внуки и последующие поколения жили в современных, удобных условиях. Это очень важная миссия — создавать будущее для своих потомков», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

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