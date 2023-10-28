Наркотики

Более 86 граммов синтетического наркотика изъяли у жителя Ингушетии

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Сотрудники отдельного батальона ППС ОМВД России по Назрани в ходе патрулирования задержали на улице Шаймиева и доставили в отдел 23-летнего горожанина.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике, ранее судимый за подобное деяние молодой человек, вновь хранил при себе 86,13 граммов мефедрона, который был обнаружен при личном досмотре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Он задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС.

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