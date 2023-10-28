Более 86 граммов синтетического наркотика изъяли у жителя Ингушетии

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике, ранее судимый за подобное деяние молодой человек, вновь хранил при себе 86,13 граммов мефедрона, который был обнаружен при личном досмотре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Он задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС.