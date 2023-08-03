Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев присоединился к акции «Собери ребенка в школу»

Дмитрия Медведева в Магасе организована ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Оказана помощь детям участников СВО, сиротам и детям из малообеспеченных семей.

По информации помощника депутата Лизы Цуровой, около 30 ребят получили школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями для учебного процесса.

«Наши дети должны получать качественное школьное образование, не нуждаясь ни в чем, посещая укомплектованные, современные школы, и тогда каждый из них вырастет прекрасным человеком», — подчеркнул Муслим Татриев.

Он выразил уверенность в том, что все дети, которые нуждаются в помощи, обязательно ее получат, так как акция «Собери ребенка в школу» массово поддерживается всеми членами партии. Парламентарий пожелал ребятам приобрести новые знания, чтобы они приносили им пользу и самые высокие оценки.