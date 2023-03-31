Депутаты парламента Ингушетии заслушали отчет о деятельности Минздрава республики

В своем выступлении чиновник отметил, что итогом прошедшего года стало сохранение положительной динамики в демографической ситуации в республике. Показатель продолжительности жизни в Республике Ингушетия за 2022 год составил 78,7. Показатель рождаемости составил 15,0 на 1000 населения. Показатель общей смертности в республике в 2022 году составил 3,2 на 1 тыс. населения, на 22,5% выше, чем в 2021 году.

Отмечалось, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия» полным ходом идёт строительство Кантышевской участковой больницы и проведен капитальный ремонт городской детской поликлиники в г. Назрани.

Балаев особо подчеркнул, что в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию психоневрологического диспансера в с. п. Плиево. Всего в медицинских организациях республики функционирует 2229 коек, обеспеченность койками — 42,5 на 10 тыс. населения.

В ходе доклада были перечислены наиболее дефицитные специальности в регионе: анестезиологи и реаниматологи, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, оториноларингологи, детские неврологи, онкологи, детские онкологи, врачи по рентгенэндоваскулярным заболеваниям и лечению, радиотерапевты, врачи функциональной диагностики, медицинские физики, гериатры.

В республике продолжается реализация программы «Земский доктор». В 2022 году в рамках данной программы единовременные компенсационные выплаты получили 49 врачей. Кроме того, в прошлом году по итогам конкурсных мероприятий в медицинские вузы России по целевым направлениям МЗ РИ по программе специалитета поступили 45 абитуриентов. Для получения послевузовского профессионального образования в 2022 году направлены для прохождения ординатуры за счёт средств федерального бюджета — 48 специалистов.

В свою очередь народные избранники акцентировали внимание на несвоевременном обеспечении больных лекарствами. Были заданы вопросы, связанные с уровнем обслуживания в медицинских учреждениях и качеством оказываемой медицинской помощи населению.

В парламенте сообщили, что депутаты поинтересовались широко обсуждаемой в социальных сетях темой, указывающей на наличие синегнойной палочки в перинатальном центре Ингушетии. Магомед-Башир Балаев отметил, что специалистами ведется проверка данной информации.