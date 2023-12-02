Директор нефтяной компании в Ингушетии подозревается в незаконной добыче нефти на 50 млн рублей

«В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал собеседник.

По его словам, 30 ноября текущего года следственной частью следственного управления МВД по республике по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в рамках декриминализации топливно-энергетического комплекса, возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 171 УК России в отношении исполнительного директора нефтяной компании по факту незаконной добычи и реализации нефти из трех скважин в период с 1 января по 12 сентября 2023 года.

«Мужчина незаконно добыл и реализовал нефть на общую сумму почти 50 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства мужчины и в служебных помещениях возглавляемой им организации изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности бизнесмена.