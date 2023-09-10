Для подготовки котельных к холодам в Токмакский район Запорожья выедет бригада из Ингушетии

Премьер отметил, что следует оперативно мобилизовать ресурсы и гарантировать жителям подшефного района тепло зимой. Он поставил задачи по подготовке пяти котельных согласно плану на текущий год в двух школах, детском саду, Молочанской психиатрической больнице и детском реабилитационном центре, а также по формированию аварийно-спасательной бригады для оказания помощи в восстановлении объектов.

«Наша задача сейчас — помочь жителям Токмакского района в обеспечении надежного отопления в зимний период, и сделать это нужно в кратчайшие сроки. Необходимо отправить первую бригаду, которая начнет работу по подготовке котельных», — подчеркнул глава кабинета министров.

Владимир Сластенин выразил благодарность всем участникам за активное обсуждение и предложения, отметив важность совместного подхода к вопросу помощи и развития подшефного района. Он также подчеркнул готовность региональных органов власти и всего сообщества помочь тем, кто нуждается в поддержке, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.