До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за нападение на полицейского

«23 октября по поступившему вызову о нарушении местным жителем общественного порядка правоохранители прибыли на улицу Джабагиева. На законные требования сотрудников полиции проехать с ними для разбирательства обстоятельств происшествия, злоумышленник применил насилие в отношении одного из них», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Отмечается, что на данный момент проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления.