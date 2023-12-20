До конца текущего года в селе Троицкое появится школа на 540 мест

«Образовательное учреждение начали строить в 2022 году. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке здания, сборке технологического оборудования, а также монтажу отопительной и вентиляционной систем. Помимо этого, благоустраивается прилегающая территория. Готовность школы составляет 90%», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что объект, контрактная стоимость которого более 549 млн рублей, возводится в рамках реализации нацпроекта «Образование». Строительство завершится до конца текущего года.