Строительство

До конца текущего года в селе Троицкое появится школа на 540 мест

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района подходит к концу строительство новой школы на 540 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Образовательное учреждение начали строить в 2022 году. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке здания, сборке технологического оборудования, а также монтажу отопительной и вентиляционной систем. Помимо этого, благоустраивается прилегающая территория. Готовность школы составляет 90%», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что объект, контрактная стоимость которого более 549 млн рублей, возводится в рамках реализации нацпроекта «Образование». Строительство завершится до конца текущего года.

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