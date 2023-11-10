Два человека пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии

«В 8 утра 10 ноября поступило сообщение о том, что в селе Яндаре по улице Московская произошел хлопок газо-воздушной смеси без возгорания», — рассказал собеседник.

По его словам, хлопок произошел на первом этаже домовладения. В доме выбито остекление и дверные проемы. Конструкция не нарушена.

По данным МЧС по региону, пострадали два человека, они доставлены в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.