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Два человека пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района два человека пострадали в результате хлопка газа в частном доме, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

«В 8 утра 10 ноября поступило сообщение о том, что в селе Яндаре по улице Московская произошел хлопок газо-воздушной смеси без возгорания», — рассказал собеседник.

По его словам, хлопок произошел на первом этаже домовладения. В доме выбито остекление и дверные проемы. Конструкция не нарушена.

По данным МЧС по региону, пострадали два человека, они доставлены в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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