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Два участника массовой драки в горах арестованы в Ингушетии за нападение на полицейских

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Магасский районный суд Ингушетии удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении двух участников массовой драки в горах меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что ранее в отношении арестованных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 19 августа 2023 года правоохранители прибыли на территорию башенного комплекса в горном Джейрахском районе республики, по поступившему вызову о нарушении общественного порядка группой лиц. На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия 40-летний местный житель нанес несколько ударов сотруднику МВД и скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что к правонарушению аналогичного характера также причастен еще один мужчина 35 лет.

22 августа полицией было установлено место нахождение подозреваемых, которые были задержаны.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.

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