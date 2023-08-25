Два участника массовой драки в горах арестованы в Ингушетии за нападение на полицейских

Отмечается, что ранее в отношении арестованных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 19 августа 2023 года правоохранители прибыли на территорию башенного комплекса в горном Джейрахском районе республики, по поступившему вызову о нарушении общественного порядка группой лиц. На законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия 40-летний местный житель нанес несколько ударов сотруднику МВД и скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что к правонарушению аналогичного характера также причастен еще один мужчина 35 лет.

22 августа полицией было установлено место нахождение подозреваемых, которые были задержаны.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.