Дзюдоисты из Ингушетии стали медалистами межрегионального турнира в Нальчике

Об этом корреспонденту нашей газеты сообщил наставник спортсменов Мурад Богатырев.

По его информации, победителем состязаний стал Осман Албогачиев, бронзовых медалей удостоились Магомед-Басир Гамурзиев и Мансур Албогачиев. Тренируются юноши в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что межрегиональный турнир по дзюдо на призы ПАО Сбербанк «Сбер-дзюдо 2023» проходил в Нальчике 2-3 июня. Местом проведения состязаний стал спортивный комплекс «Гладиатор». К соревнованиям допускались юноши и девушки 2007-2009 годов рождения. Они разыграли в общей сложности 15 комплектов наград.