Дзюдо

Дзюдоисты из Ингушетии стали призерами международного фестиваля университетского спорта

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Акроман Парчиев и Юсуп Точиев завоевали серебряную и бронзовую награды по дзюдо на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона.

«Наши дзюдоисты, представляющие НГУ имени Петра Лесгафта (Санкт-Петербург), стали призерами соревнований по дзюдо в рамках Международного фестиваля университетского спорта — 2023», — рассказал собеседник.

По его словам, Акроман Парчиев занял второе место в весовой категории до 81 кг, а Юсуп Точиев взял «бронзу» в весовой категории до 90 кг.

Отмечается, что спортсмены стали победителями в командном зачете.

В соревнованиях принимают участие около 2300 спортсменов из 36 стран мира.

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