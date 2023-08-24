Дзюдоисты из Ингушетии стали призерами международного фестиваля университетского спорта

«Наши дзюдоисты, представляющие НГУ имени Петра Лесгафта (Санкт-Петербург), стали призерами соревнований по дзюдо в рамках Международного фестиваля университетского спорта — 2023», — рассказал собеседник.

По его словам, Акроман Парчиев занял второе место в весовой категории до 81 кг, а Юсуп Точиев взял «бронзу» в весовой категории до 90 кг.

Отмечается, что спортсмены стали победителями в командном зачете.

В соревнованиях принимают участие около 2300 спортсменов из 36 стран мира.