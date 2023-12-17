Единороссы Ингушетии принимают участие в XХI съезде партии
Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магомет Тумгоев, сенаторы, депутаты Госдумы от республики и законодательного органа субъекта принимают участие в XХI съезда «Единой России», который проходит на площадке ВДНХ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Мы все собрались здесь, чтобы обсудить работу партии в 2024 году, ознаменованном президентскими выборами. Сегодня здесь будет принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России», — напомнил Глава Ингушетии.
По его словам, на символичной площадке будет также определена основная политическая линия, приняты важные стратегические и кадровые решения, утверждены новые федеральные программы и проекты.
«Но наша первостепенная задача — поддержать Владимира Путина в его решении участвовать в выборах. Мы не можем сворачивать с пути, который сделает Россию сильной и уверенной. А Владимир Владимирович — это гарантия великого будущего страны. Мы все за Путина! Мы за Россию!», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.