Единороссы Ингушетии принимают участие в XХI съезде партии

«Мы все собрались здесь, чтобы обсудить работу партии в 2024 году, ознаменованном президентскими выборами. Сегодня здесь будет принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России», — напомнил Глава Ингушетии.

По его словам, на символичной площадке будет также определена основная политическая линия, приняты важные стратегические и кадровые решения, утверждены новые федеральные программы и проекты.

«Но наша первостепенная задача — поддержать Владимира Путина в его решении участвовать в выборах. Мы не можем сворачивать с пути, который сделает Россию сильной и уверенной. А Владимир Владимирович — это гарантия великого будущего страны. Мы все за Путина! Мы за Россию!», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.